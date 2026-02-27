Рейтинг@Mail.ru
12:57 27.02.2026 (обновлено: 13:11 27.02.2026)
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", как это произошло с "Северным потоком". РИА Новости, 27.02.2026
киев, в мире, украина, словакия, роберт фицо, северный поток
Киев, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Северный поток
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо

Фицо: Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба"

© REUTERS / Alex BrandonПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", как это произошло с "Северным потоком".
"Нефтепровод ("Дружба" - ред.) не поврежден, разве что его повредят сегодня, завтра или послезавтра намеренно - так, как уничтожили "Северный поток", на это, несомненно, Украина способна", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД прокомментировал перекрытие транзита по "Дружбе" Украиной
26 февраля, 15:49
 
КиевВ миреУкраинаСловакияРоберт ФицоСеверный поток
 
 
