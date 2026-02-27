Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", как это произошло с "Северным потоком".
"Нефтепровод ("Дружба" - ред.) не поврежден, разве что его повредят сегодня, завтра или послезавтра намеренно - так, как уничтожили "Северный поток", на это, несомненно, Украина способна", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
