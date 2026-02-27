Рейтинг@Mail.ru
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/finansirovanie-2077028535.html
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании - РИА Новости, 27.02.2026
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании
Общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов и будут покрыты донорами и кредиторами, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T01:46:00+03:00
2026-02-27T01:46:00+03:00
экономика
украина
сша
мвф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077027658.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_caecc50982e00d1f8a2c46307310dcb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, мвф, евросоюз
Экономика, Украина, США, МВФ, Евросоюз
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании

МВФ: Киеву на четыре года требуется $136,5 миллиардов внешнего финансирования

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов и будут покрыты донорами и кредиторами, заявил Международный валютный фонд.
"Дефицит финансирования в размере 136,5 миллиарда долларов США за четырехлетний программный период предполагается покрыть за счет подтвержденной донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга", - говорится в документе МВФ.
Отмечается, что в 2026 году дефицит в размере 52 миллиардов долларов предполагается восполнить за счет выплат в рамках механизмов ЕС, через механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы при содействии МВФ.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украина в рамках кредита МВФ незамедлительно получит $1,5 миллиарда
Вчера, 01:39
 
ЭкономикаУкраинаСШАМВФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала