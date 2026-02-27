https://ria.ru/20260227/finansirovanie-2077028535.html
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании - РИА Новости, 27.02.2026
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании
Общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов и будут покрыты донорами и кредиторами, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
В МВФ назвали общие потребности Киева во внешнем финансировании
МВФ: Киеву на четыре года требуется $136,5 миллиардов внешнего финансирования