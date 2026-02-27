Рейтинг@Mail.ru
Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций
16:56 27.02.2026
Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций
Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций - РИА Новости, 27.02.2026
Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций
Американская "дочка" ФБК* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:56:00+03:00
2026-02-27T16:56:00+03:00
россия
сша
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
генеральная прокуратура рф
россия
сша
россия, сша, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф
Россия, США, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Генеральная прокуратура РФ
Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес "дочку" ФБК в список экстремистских организаций

Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская "дочка" ФБК* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Организации Американская некоммерческая корпорация Anti-Corruption Foundation, Inc.** (ACF**; Acf International**; Фонд борьбы с коррупцией, инк.**)", - говорится в перечне.
В пятницу Верховный суд России признал террористической организацией американскую "дочку" "Фонда борьбы с коррупцией"* и запретил ее деятельность в РФ. В Генпрокуратуре отметили, что корпорация была образована "с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России", для чего в США зарегистрировали компанию Rikolto Ltd, которую 19 мая 2021 года переименовали в Anti-Corruption Foundation, Inc.**
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована
** Террористическая организация, запрещенная в России
Объединение владельцев "Ланты" внесли в список экстремистских организаций
25 февраля, 18:33
РоссияСШАФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Генеральная прокуратура РФ
 
 
