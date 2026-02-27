Американскую "дочку" ФБК* внесли в перечень экстремистских организаций

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская "дочка" ФБК* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Организации Американская некоммерческая корпорация Anti-Corruption Foundation, Inc.** (ACF**; Acf International**; Фонд борьбы с коррупцией, инк.**)", - говорится в перечне.
В пятницу Верховный суд России признал террористической организацией американскую "дочку" "Фонда борьбы с коррупцией"* и запретил ее деятельность в РФ. В Генпрокуратуре отметили, что корпорация была образована "с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России", для чего в США зарегистрировали компанию Rikolto Ltd, которую 19 мая 2021 года переименовали в Anti-Corruption Foundation, Inc.**
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована
** Террористическая организация, запрещенная в России