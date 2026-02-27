Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх.

Еще в 2021 году Нидерланды закупали нефть по 57,9 евро за баррель, а уже в 2025 году - по 64,1 евро.

В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 4,1 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Нидерланды переплатили 52,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 56,6 миллиарда евро.

Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.