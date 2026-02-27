Рейтинг@Mail.ru
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/evrostat-2077186391.html
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 27.02.2026
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:15:00+03:00
2026-02-27T15:15:00+03:00
экономика
нидерланды
россия
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
https://ria.ru/20260128/neft-2070683788.html
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076938739.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нидерланды, россия, евросоюз, евростат
Экономика, Нидерланды, Россия, Евросоюз, Евростат
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти

Названа страна, которая сильнее всех пострадала из-за отказа от нефти из России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Больше всего среди стран Евросоюза отказ от российской нефти ударил по Нидерландам: страна переплатила за четыре года почти 60 миллиардов евро за импортную нефть, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползи вверх.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
28 января, 06:03
Еще в 2021 году Нидерланды закупали нефть по 57,9 евро за баррель, а уже в 2025 году - по 64,1 евро.
В результате на фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 4,1 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Нидерланды переплатили 52,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 56,6 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, как ранее сообщало агентство, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова резко высказалась о планах ЕК запретить импорт нефти из России
26 февраля, 17:10
 
ЭкономикаНидерландыРоссияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала