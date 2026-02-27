Рейтинг@Mail.ru
Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб - РИА Новости, 27.02.2026
17:34 27.02.2026
Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб
Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США, сообщает издание New York Times со ссылкой на интервью с финским... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:34:00+03:00
2026-02-27T17:34:00+03:00
в мире
европа
сша
финляндия
нато
в мире, европа, сша, финляндия, нато
В мире, Европа, США, Финляндия, НАТО
Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб

Стубб: мир изменился, и Европа не является приоритетом для Вашингтона

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США, сообщает издание New York Times со ссылкой на интервью с финским лидером.
"Стубб признает, что мир изменился, возможно, навсегда, и Европа не является приоритетом для Вашингтона", - пишет издание.
По словам Стубба, Европа занимает для США лишь третье место после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, а Ближний Восток и Африка, по его мнению, находятся на четвертом и пятом местах.
Финский президент добавил, что Европа должна работать с США там, где может.
"Для меня это НАТО, оборона, полезные ископаемые, ледоколы, технологии, и далее (Европа должна - ред.) оставаться при своем мнении по вопросам изменения климата, международных институтов, правил и норм", - приводит слова Стубба издание.
