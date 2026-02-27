Европа больше не является приоритетом США, признал Стубб

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа больше не является приоритетом США, сообщает издание New York Times со ссылкой на интервью с финским лидером.
"Стубб признает, что мир изменился, возможно, навсегда, и Европа не является приоритетом для Вашингтона", - пишет издание.
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
По словам Стубба, Европа занимает для США лишь третье место после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона, а Ближний Восток и Африка, по его мнению, находятся на четвертом и пятом местах.
Финский президент добавил, что Европа должна работать с США там, где может.
"Для меня это НАТО, оборона, полезные ископаемые, ледоколы, технологии, и далее (Европа должна - ред.) оставаться при своем мнении по вопросам изменения климата, международных институтов, правил и норм", - приводит слова Стубба издание.