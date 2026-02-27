Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте перед встречей "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото

© AP Photo / Yoan Valat Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте перед встречей "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже

"Все зависит от Путина". Союзники Украины намекнули на ее будущее

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Участники "коалиции желающих" подтвердили намерение отправить войска на Украину. В то же время они понимают, что без согласия России это неосуществимо. А позиция Москвы давно известна. Напряженность усиливают и трения Европы с США. О том, к чему идет "коалиция" и чем она может помочь киевскому режиму, — в материале РИА Новости.

Подведение итогов и старые обещания

"Коалиционная" встреча в Лондоне стала уже второй в этом году, после январских переговоров на высшем уровне в Париже.

Выбор столиц не случаен. Именно британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предложили в конце 2024 года новый международный формат поддержки Киева, обозначив главной целью выработку гарантий безопасности для Украины.

А организационно "коалиция желающих", к которой так или иначе присоединились (помимо большинства европейских стран) Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония, оформилась год назад, 2 марта 2025-го. Так что пора было подвести промежуточные итоги. Очевидно, учитывали и другую дату — годовщину российской СВО.

Общий посыл итогового коммюнике — заверения в дальнейшей поддержке киевского режима.

Участники переговоров "подтвердили роль, которую "коалиция желающих" намерена играть в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на встрече в Париже, в том числе через многонациональные силы при поддержке Соединенных Штатов". Имеется в виду отправка войск на Украину.

Позиция России по этому поводу известна. "Неприкрытые планы осуществления иностранной военной интервенции" — так охарактеризовала намерения "коалиции" официальный представитель МИД России Мария Захарова. А Владимир Путин предупреждал: вооруженные силы других стран на Украине будут рассматриваться как законные военные цели.

Признание недееспособности

В итоге, несмотря на бодрое коммюнике, к Москве, похоже, все-таки прислушались. Один из анонимных собеседников британского издания The Telegraph сообщил: многие в "коалиции" осознают, что "их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента". По словам другого источника, озвучиваемые планы о "миротворцах" на Украине — не более чем теоретизирование.

В этом контексте важно и то, что размещение иностранных войск возможно лишь "при поддержке Соединенных Штатов". Едва ли нынешняя администрация Белого дома поспешит оказать такую поддержку. Вашингтон пытается наладить диалог с Москвой, продолжаются переговоры по украинскому треку, и обе стороны не заинтересованы в обострениях.

"Коалиция" явно пребывает в растерянности. Недаром Макрон указал на необходимость "снять возражения" и "реализовать все, о чем мы договорились, в намеченные сроки, чтобы планы внушали доверие".

© REUTERS / Liesa Johannssen Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Мюнхенской конференции по безопасности © REUTERS / Liesa Johannssen Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Инерция и попытки сохранить лицо

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что конкретных результатов от деятельности "коалиции" ждать не стоит.

"Встреча в Лондоне носила скорее протокольный характер, — считает, в частности, доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин. — Задачей была лишь демонстрация поддержки Киева, поскольку новых идей и инициатив нет. Фактически там повторяют стандартные положения, о которых говорили ранее. Поэтому я бы не придавал их заявлениям большого значения".

Расхождения внутри "коалиции" свидетельствуют о том, что единую позицию так и не выработали, добавил он. И многое зависит от Вашингтона.

"Они, наверное, сами понимают, что без США все их разговоры ни к чему не приведут. Но тем не менее надо как-то двигаться вперед, сохранять единство и показывать Украине, что они вместе с ней. Ради этого организуются такие встречи, на которых из раза в раз повторяются одни и те же "инициативы", — заключил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также отмечает бесперспективность "коалиции".

"Позиция Москвы четкая и ясная: размещение любых иностранных сил на территории Украины — во-первых, вмешательство в российско-украинские дела, а во-вторых, эти войска станут целями", — напомнил он.

И подчеркнул: международная обстановка с того момента, как Макрон и Стармер впервые заговорили об отправке контингентов, существенно изменилась. Тут и обострение вокруг Гренландии, и критика Европы, прозвучавшая от американских руководителей на международных площадках.

"Очевидно, что те, кто горячо выступали за войска на Украине, продолжают это лишь по инерции. А информация о том, что европейцы наконец признали необходимость согласия России… Это не общая официальная позиция — намек: если вдруг французы и англичане потребуют отправить войска, то несогласные с этим оставляют за собой право индивидуально обсуждать ситуацию с Москвой", — отмечает эксперт.

То есть параллельно с грозными заявлениями "коалиция" ищет способы, как все отменить, сохранив лицо.