МВД Германии проверит заключение об экстремистском статусе АдГ

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии проведет проверку заключения федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) об экстремистском статусе партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает издание Bild.
"В рамках рассмотрения решения административного суда Кёльна министерство проведёт углублённую проверку заключения", — заявила представительница МВД в ответ на запрос Bild.
По информации издания, в ходе смены старой главы МВД Нэнси Фезер на текущего министра внутренних дел Александра Добриндта в профильном подразделении была проведена лишь поверхностная проверка.
Еще в мае прошлого года Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и рядах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сообщило, что Фезер хотела добиться признания правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на всей территории ФРГ до прихода к власти нового правительства 6 мая и поэтому не организовала предметную проверку решения немецкой контрразведки в министерстве.
Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало "Альтернативе для Германии" статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов, обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление политсилы к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге, "Альтернатива для Германии" 5 мая подала судебный иск против контрразведки.
В 2023 контрразведка Германии признала правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В 2025 году ведомство по охране конституции ФРГ вновь присвоило отделению АдГ в федеральной земле Бранденбург статус правоэкстремистского. В середине февраля текущего года партия была квалифицирована экстремистской и в Нижней Саксонии.