Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО - РИА Новости, 27.02.2026
20:04 27.02.2026
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО - РИА Новости, 27.02.2026
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО
в мире
франция
россия
сша
андрей келин
владимир путин
марко рубио
в мире, франция, россия, сша, андрей келин, владимир путин, марко рубио
В мире, Франция, Россия, США, Андрей Келин, Владимир Путин, Марко Рубио
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО

Келин: переговоры по ядерному оружию должны быть с участием Франции и Британии

© Фото : Посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании в связи с планами Британии по наращиванию ядерного арсенала и наличием такого оружия у Франции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"В Британии планируются довольно крупные наращивания (ядерного арсенала - ред.), где-то на 60 боеголовок они планируют привести свой арсенал в ближайшие годы, поэтому здесь особенно важна наша позиция о том, что любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании", - сказал Келин ИС "Вести", отметив также наличие ядерного оружия у Франции.
Срок действия Договора о сокращении наступательных вооружений между США и Россией истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира. В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил РИА Новости, что ядерные потенциалы Франции и Великобритании должны учитываться на любых переговорах по контролю над вооружениями.
