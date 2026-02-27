https://ria.ru/20260227/es-2077277580.html
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО - РИА Новости, 27.02.2026
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО
Любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании в связи с планами Британии по наращиванию ядерного арсенала и... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:04:00+03:00
2026-02-27T20:04:00+03:00
2026-02-27T20:04:00+03:00
Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО
Келин: переговоры по ядерному оружию должны быть с участием Франции и Британии
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании в связи с планами Британии по наращиванию ядерного арсенала и наличием такого оружия у Франции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"В Британии планируются довольно крупные наращивания (ядерного арсенала - ред.), где-то на 60 боеголовок они планируют привести свой арсенал в ближайшие годы, поэтому здесь особенно важна наша позиция о том, что любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании", - сказал Келин ИС "Вести
", отметив также наличие ядерного оружия у Франции.
Срок действия Договора о сокращении наступательных вооружений между США и Россией истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира. В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил РИА Новости, что ядерные потенциалы Франции и Великобритании должны учитываться на любых переговорах по контролю над вооружениями.