Российский посол высказался о возможных переговоров со Европой по ЯО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании в связи с планами Британии по наращиванию ядерного арсенала и наличием такого оружия у Франции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"В Британии планируются довольно крупные наращивания (ядерного арсенала - ред.), где-то на 60 боеголовок они планируют привести свой арсенал в ближайшие годы, поэтому здесь особенно важна наша позиция о том, что любые переговоры по ядерному оружию в перспективе должны быть с участием Франции и Великобритании", - сказал Келин ИС "Вести ", отметив также наличие ядерного оружия у Франции.

Срок действия Договора о сокращении наступательных вооружений между США и Россией истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.