https://ria.ru/20260227/es-2077270436.html
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.02.2026
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС
Брать Украину в Евросоюз, тем более в ускоренном режиме - это нарушение всех правил союза, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:23:00+03:00
2026-02-27T19:23:00+03:00
2026-02-27T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627543_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_40c833d921d1bd26e2c26e1f92cee9f8.jpg
https://ria.ru/20250221/kelin-2000802982.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627543_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a86681b27e02c33ec57c18f76e31724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, лондон, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Лондон, Андрей Келин
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС
Посол Келин: идея вступление Украины в ЕС нарушает все правила союза