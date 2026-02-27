Рейтинг@Mail.ru
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/es-2077270436.html
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.02.2026
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС
Брать Украину в Евросоюз, тем более в ускоренном режиме - это нарушение всех правил союза, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:23:00+03:00
2026-02-27T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627543_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_40c833d921d1bd26e2c26e1f92cee9f8.jpg
https://ria.ru/20250221/kelin-2000802982.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627543_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a86681b27e02c33ec57c18f76e31724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, лондон, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Лондон, Андрей Келин
Российский посол раскритиковал идею вступления Украины в ЕС

Посол Келин: идея вступление Украины в ЕС нарушает все правила союза

© Фото : Посольство России в Великобритании/XПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании/X
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Брать Украину в Евросоюз, тем более в ускоренном режиме - это нарушение всех правил союза, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Брать Украину в Евросоюз, тем более ускоренным путем, - это нарушение всех правил Евросоюза", - сказал Келин ИС "Вести".
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Британии поняли ошибочность тактики по поддержке Украины, заявил Келин
21 февраля 2025, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛондонАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала