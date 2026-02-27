Источник сообщил, как польские граждане относятся к военной помощи Украине

ВАРШАВА, 27 фев — Негативные настроения в отношении масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине усиливаются в Польше, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатами закрытых исследований общественного мнения.

"По результатам социсследования, которое проводили не по заказу определенных СМИ или политических партий, а по заказу органов государственного управления, почти половина респондентов считают, что Польше следует сократить или прекратить военную помощь Украине , тогда как около 35% высказываются за её продолжение", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил. что лишь около 15% опрошенных поддерживают возможное участие польских военнослужащих в операциях за пределами страны, а большинство - 64% - выступают против.

По словам собеседника агентства, в другом исследовании удельный вес поляков, поддерживающих приём украинских беженцев, снизился с подавляющего большинства до менее половины в последние замеры — около 48% согласны с их приёмом, а 46% — против.

Он отметил, что эти данные отражают растущую усталость части польского общества от длительных экономических и социальных обязательств, связанных с поддержкой Украины и приёмом значительного числа переселенцев. По его словам, такие настроения становятся заметным фактором общественной дискуссии и используются некоторыми политическими силами и общественными группами в обсуждении приоритетов внутренней политики и бюджета.

Собеседник агентства напомнил, что Польша выступает одним из крупнейших поставщиков военной, гуманитарной и экономической помощи Украине.

"Общий объём поддержки включает поставки техники, боеприпасов, а также расходы на приём и интеграцию беженцев. Однако по мере затяжного конфликта и роста нагрузки на государственные финансы и социальную инфраструктуру общественное мнение в стране демонстрирует всё более сложное отношение к масштабу этой поддержки", - сказал он.