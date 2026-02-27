Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
16:34 27.02.2026
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ
Евросоюз хочется добиться независимости от американских технологий, включая соцсети и облачные сервисы, на фоне трансатлантической напряженности, пишет журнал... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
в мире, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ

Foreign Policy: ЕС хочет добиться независимости от американских технологий

Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз хочется добиться независимости от американских технологий, включая соцсети и облачные сервисы, на фоне трансатлантической напряженности, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников и экспертов.
Как утверждает газета, европейцы опасаются, что президент США Дональд Трамп может в дальнейшем использовать технологии в качестве средства давления на Европу, например угрожая срывом или отключением цифровых услуг. Отмечается, что "никто из исследователей, европейских чиновников и экспертов, с которыми беседовало издание, не счел такую ​​возможность неправдоподобной".
"Таким образом, ЕС начал процесс технологического отделения от США. Для этого потребуется время, деньги и последовательное сотрудничество между членами ЕС, которые часто расходятся во мнениях, а это значит, что исход остается неопределенным", - пишет издание.
Пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что блоку необходим технологический суверенитет, чтобы "взять свою судьбу в свои руки".
Газета выделяет три направления европейской технологической автономии: создание привлекательной европейской альтернативы социальным сетям, поддержка отечественного производства полупроводниковых чипов и создание суверенных облачных сервисов, предоставляющих вычислительные ресурсы.
