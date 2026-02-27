https://ria.ru/20260227/es-2077213514.html
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ
Евросоюз хочется добиться независимости от американских технологий, включая соцсети и облачные сервисы, на фоне трансатлантической напряженности, пишет журнал... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:34:00+03:00
2026-02-27T16:34:00+03:00
2026-02-27T16:34:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg
https://ria.ru/20260227/britaniya-2076979132.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bfbbb2a271b2a29bd4ea8a0722a675fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
ЕС хочет добиться независимости от американских технологий, пишут СМИ
Foreign Policy: ЕС хочет добиться независимости от американских технологий
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз хочется добиться независимости от американских технологий, включая соцсети и облачные сервисы, на фоне трансатлантической напряженности, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников и экспертов.
Как утверждает газета, европейцы опасаются, что президент США Дональд Трамп
может в дальнейшем использовать технологии в качестве средства давления на Европу
, например угрожая срывом или отключением цифровых услуг. Отмечается, что "никто из исследователей, европейских чиновников и экспертов, с которыми беседовало издание, не счел такую возможность неправдоподобной".
"Таким образом, ЕС
начал процесс технологического отделения от США. Для этого потребуется время, деньги и последовательное сотрудничество между членами ЕС, которые часто расходятся во мнениях, а это значит, что исход остается неопределенным", - пишет издание.
Пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что блоку необходим технологический суверенитет, чтобы "взять свою судьбу в свои руки".
Газета выделяет три направления европейской технологической автономии: создание привлекательной европейской альтернативы социальным сетям, поддержка отечественного производства полупроводниковых чипов и создание суверенных облачных сервисов, предоставляющих вычислительные ресурсы.