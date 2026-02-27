Запад боится вопросов избирателей по передаче ЯО Киеву, считает эксперт

АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Европейские власти опасаются, что обнародование Россией деталей о планах предоставить Украине "грязную" бомбу может вызвать серьезные вопросы у избирателей к официальной позиции правительств, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

"В условиях затяжного конфликта любые новые обвинения, связанные с применением или подготовкой к применению нестандартных вооружений, могут вызвать волну общественной дискуссии и усилить давление на правящие элиты", - заявил Сезгин.

По мнению собеседника агентства, европейские общества в последние годы демонстрируют растущую чувствительность к вопросам безопасности и достоверности официальной информации.

"Европейским правительствам придется отвечать на неудобные вопросы собственного электората о прозрачности и достоверности их политики", - заявил эксперт.

Аналитик также указал, что информационная составляющая конфликта стала одним из ключевых факторов внутриполитической стабильности в странах ЕС . По его оценке, если появятся дополнительные подробности, это может повлиять на уровень доверия к институтам власти, особенно в государствах, где уже усиливаются оппозиционные настроения.

Кроме того, Сезгин считает, что европейские правительства стремятся минимизировать риски дестабилизации общественного мнения на фоне экономических и социальных вызовов. В такой ситуации, по его словам, любая новая резонансная информация способна усилить политическую поляризацию и поставить власти перед необходимостью более жестко аргументировать свою позицию перед избирателями.