Запад боится вопросов избирателей по передаче ЯО Киеву, считает эксперт
08:22 27.02.2026
Запад боится вопросов избирателей по передаче ЯО Киеву, считает эксперт
Запад боится вопросов избирателей по передаче ЯО Киеву, считает эксперт

Сезгин: власти в Европе боятся вопросов избирателей по "грязной" бомбе Киева

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Европейские власти опасаются, что обнародование Россией деталей о планах предоставить Украине "грязную" бомбу может вызвать серьезные вопросы у избирателей к официальной позиции правительств, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эксперт прокомментировал информацию о планах снабжения Киева ЯО
25 февраля, 10:20
"В условиях затяжного конфликта любые новые обвинения, связанные с применением или подготовкой к применению нестандартных вооружений, могут вызвать волну общественной дискуссии и усилить давление на правящие элиты", - заявил Сезгин.
По мнению собеседника агентства, европейские общества в последние годы демонстрируют растущую чувствительность к вопросам безопасности и достоверности официальной информации.
"Европейским правительствам придется отвечать на неудобные вопросы собственного электората о прозрачности и достоверности их политики", - заявил эксперт.
Аналитик также указал, что информационная составляющая конфликта стала одним из ключевых факторов внутриполитической стабильности в странах ЕС. По его оценке, если появятся дополнительные подробности, это может повлиять на уровень доверия к институтам власти, особенно в государствах, где уже усиливаются оппозиционные настроения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
25 февраля, 19:10
Кроме того, Сезгин считает, что европейские правительства стремятся минимизировать риски дестабилизации общественного мнения на фоне экономических и социальных вызовов. В такой ситуации, по его словам, любая новая резонансная информация способна усилить политическую поляризацию и поставить власти перед необходимостью более жестко аргументировать свою позицию перед избирателями.
России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, которые несут угрозу, в случае передачи киевскому режиму ядерных технологий, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Передача ЯО Украине приведет к третьей мировой войне, заявил эксперт
25 февраля, 04:15
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
