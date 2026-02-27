https://ria.ru/20260227/energodar-2077210186.html
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал здание дворца культуры
Здание дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области было повреждено при детонации дрона, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в своем... РИА Новости, 27.02.2026
