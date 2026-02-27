В Энергодаре дрон ВСУ атаковал здание дворца культуры

"Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе Дворца культуры "Современник". В результате детонации пострадало остекление здания, фасад и автомобили, припаркованные рядом. К счастью, никто не пострадал", - написал Пухов.