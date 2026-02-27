Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал здание дворца культуры
16:24 27.02.2026
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал здание дворца культуры
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал здание дворца культуры

В Энергодаре дрон ВСУ атаковал дворец культуры, пострадавших нет

© Фото : Пухов LIVE/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области
Последствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Здание дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области было повреждено при детонации дрона, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе Дворца культуры "Современник". В результате детонации пострадало остекление здания, фасад и автомобили, припаркованные рядом. К счастью, никто не пострадал", - написал Пухов.
