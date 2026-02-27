https://ria.ru/20260227/elka-2077315414.html
В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка"
В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка" - РИА Новости, 27.02.2026
В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка"
Управделами президента РФ зарегистрировало товарный знак "кремлевская елка", выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:48:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841197215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_763bd842c0618321c737d54ff214a75d.jpg
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841197215_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_799a66ccbf7670eb33ec47eac941d43b.jpg
общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), государственный кремлевский дворец
В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка"
Управделами президента зарегистрировало товарный знак "кремлевская елка"