В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка" 27.02.2026
23:48 27.02.2026
В России зарегистрировали товарный знак "кремлевская елка"
Управделами президента РФ зарегистрировало товарный знак "кремлевская елка", выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента. РИА Новости, 27.02.2026
2026
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Управделами президента РФ зарегистрировало товарный знак "кремлевская елка", выяснило РИА Новости, изучив данные Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в июле 2024 года, в качестве правообладателя указано Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец".
Роспатент принял положительное решение о регистрации товарного знака "Кремлевская елка" в феврале текущего года.
Теперь под товарным знаком смогут продаваться блокноты, календари и другая печатная продукция. Также может осуществляться реклама и другие виды деятельности.
