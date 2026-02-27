Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами

Как утверждает гостелеканал PTV, пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу". Минобороны Афганистана, со своей стороны, заявило об ударах ВВС страны по военному лагерю и армейскому кантону в Ноушере, а и также по базе Джамруд.