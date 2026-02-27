Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма, пишет газета Dawn.
"Талибан стал прокси Индии. <...> Они собрали террористов со всего мира. <...> Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война", — приводятся в статье слова министра.
Как утверждает гостелеканал PTV, пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу". Минобороны Афганистана, со своей стороны, заявило об ударах ВВС страны по военному лагерю и армейскому кантону в Ноушере, а и также по базе Джамруд.
На минувшей неделе Исламабад атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.
В ответ Афганистан провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами. Исламабад, в свою очередь, атаковал афганские провинции Кабул, Кандагар и Пактия. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.