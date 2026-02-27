Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 27.02.2026 (обновлено: 15:29 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/eksport-2077035161.html
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами - РИА Новости, 27.02.2026
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами
Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма, пишет газета Dawn. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:54:00+03:00
2026-02-27T15:29:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
индия
талибан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077060868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0298d56db3b94794882bfead20e47087.jpg
https://ria.ru/20260227/samolet-2077032962.html
https://ria.ru/20260227/rossiya--2077047840.html
афганистан
пакистан
индия
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
2026-02-27T03:54
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077060868_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a2a57f76aefd8d9fe3f8006426747f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, индия, талибан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Индия, Талибан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Глава Минобороны Пакистана объявил о начале открытой войны с талибами

Dawn: глава МО Пакистана Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма, пишет газета Dawn.
"Талибан стал прокси Индии. <...> Они собрали террористов со всего мира. <...> Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война", — приводятся в статье слова министра.
Военная техника талибов едет к пакистанской границе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: пакистанский самолет был сбит в воздушном пространстве Афганистана
Вчера, 02:57
Как утверждает гостелеканал PTV, пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу". Минобороны Афганистана, со своей стороны, заявило об ударах ВВС страны по военному лагерю и армейскому кантону в Ноушере, а и также по базе Джамруд.
На минувшей неделе Исламабад атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.
В ответ Афганистан провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами. Исламабад, в свою очередь, атаковал афганские провинции Кабул, Кандагар и Пактия. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россия призвала Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Вчера, 08:34
 
В миреАфганистанПакистанИндияТалибанКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала