Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 27.02.2026
22:27 27.02.2026
Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi
Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi
Россияне сталкиваются с проблемой в работе китайских смартфонов Xiaomi после последнего обновления: это не первый раз, когда китайский смартфон превращается в... РИА Новости, 27.02.2026
технологии
россия
китай
эльдар муртазин
mobile research group
технологии, россия, китай, эльдар муртазин, mobile research group
Технологии, Россия, Китай, Эльдар Муртазин, Mobile Research Group
Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi

РИА Новости: Муртазин рассказал о проблемах в обновлении смартфонов Xiaomi

Продажа смартфонов Xiaomi
Продажа смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Продажа смартфонов Xiaomi. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне сталкиваются с проблемой в работе китайских смартфонов Xiaomi после последнего обновления: это не первый раз, когда китайский смартфон превращается в "кирпич", рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее ряд Telegram-каналов написал, что последнее обновление Xiaomi превращает телефоны в кирпичи: проблема возникает после установки новой версии операционной системы HyperOS 3, которая была представлена в конце 2025 года.
"Действительно, есть такая проблема для китайских смартфонов. Она не очень массовая, но она присутствует, особенно у тех, кто перепрошивал. Это не первый раз, когда Xiaomi превращаются в "кирпичи", - сообщил Муртазин.
"Телефоны не предназначены для России, плюс купив их дешево в Китае, люди накатили прошивку не китайскую, и это в итоге приводит вот к этим проблемам", - добавил он.
Эксперт порекомендовал отнести такой "кирпич" в сервисный центр для починки. Если же пользователь умеет прошивать смартфон в домашних условиях, то может сделать это самостоятельно.
По итогам 2025 года доля проданных смартфонов Xiaomi в России составила 22% в штуках от всех таких устройств.
ТехнологииРоссияКитайЭльдар МуртазинMobile Research Group
 
 
