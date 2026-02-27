Эксперт рассказал о проблеме в работе смартфонов Xiaomi

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне сталкиваются с проблемой в работе китайских смартфонов Xiaomi после последнего обновления: это не первый раз, когда китайский смартфон превращается в "кирпич", рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее ряд Telegram-каналов написал, что последнее обновление Xiaomi превращает телефоны в кирпичи: проблема возникает после установки новой версии операционной системы HyperOS 3, которая была представлена в конце 2025 года.

"Действительно, есть такая проблема для китайских смартфонов. Она не очень массовая, но она присутствует, особенно у тех, кто перепрошивал. Это не первый раз, когда Xiaomi превращаются в "кирпичи", - сообщил Муртазин

"Телефоны не предназначены для России , плюс купив их дешево в Китае , люди накатили прошивку не китайскую, и это в итоге приводит вот к этим проблемам", - добавил он.

Эксперт порекомендовал отнести такой "кирпич" в сервисный центр для починки. Если же пользователь умеет прошивать смартфон в домашних условиях, то может сделать это самостоятельно.