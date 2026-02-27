Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обнародованные Службой внешней разведки (СВР) России планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие связаны с тем, что они проигрывают и любой ценой хотят избежать капитуляции киевского режима, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана военный эксперт Олег Кузнецов.

Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

По его словам, проигрывающий на поле боя киевский режим хочет получить передышку. "Единственное, что ему нужно сейчас на самом деле, это передышка под любым флагом, кроме капитуляции. Для этого все инструменты хороши вплоть до ядерного шантажа. Все знают, что утопающий хватается за любую соломинку", - сказал Кузнецов.

По мнению аналитика, Украина системно ослаблена практически во всех сферах и пока еще выживает за счет внешней помощи, при этом все более фрагментируясь на сегменты как в обороне, энергетике, логистике, так и в государственном управлении в целом.