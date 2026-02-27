Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ekspert-2077215600.html
Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие
Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие
Обнародованные Службой внешней разведки (СВР) России планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие связаны с тем, что они проигрывают и любой ценой хотят РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:41:00+03:00
2026-02-27T16:41:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260227/ekspert-2077092716.html
https://ria.ru/20260227/kiev-2077114606.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Эксперт объяснил, почему Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие

РИА Новости: Париж и Лондон хотят передать Киеву ЯО, потому что они проигрывают

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обнародованные Службой внешней разведки (СВР) России планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие связаны с тем, что они проигрывают и любой ценой хотят избежать капитуляции киевского режима, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана военный эксперт Олег Кузнецов.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Вчера, 11:26
По его словам, проигрывающий на поле боя киевский режим хочет получить передышку. "Единственное, что ему нужно сейчас на самом деле, это передышка под любым флагом, кроме капитуляции. Для этого все инструменты хороши вплоть до ядерного шантажа. Все знают, что утопающий хватается за любую соломинку", - сказал Кузнецов.
По мнению аналитика, Украина системно ослаблена практически во всех сферах и пока еще выживает за счет внешней помощи, при этом все более фрагментируясь на сегменты как в обороне, энергетике, логистике, так и в государственном управлении в целом.
"Украина перестает существовать как единое глобальное государственное целое и постепенно превращается в ассоциацию территорий, когда каждая отдельная территориальные единица начинает решать свои проблемы самостоятельно. Это хорошо видно на примере новой модели построения украинской энергетики, когда за счет внешней помощи работоспособность наиболее важных объектов обеспечивается собственными локальными системами генерации вплоть до местных ТЭЦ, от которых получает электричество, например, оборонный завод, но не дома его рабочих", - сказал Кузнецов. Еще один яркий пример, добавил он, - курорт Буковель, который получает электроэнергию не от энергосистемы Украины, а напрямую из-за рубежа.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт
Вчера, 12:37
 
В миреУкраинаРоссияКиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала