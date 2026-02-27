Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз - РИА Новости, 27.02.2026
13:30 27.02.2026
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз - РИА Новости, 27.02.2026
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз
Автомобиль стал "компьютером на колесах", чтобы не дать взломать его хакерам, стоит регулярно обновлять программное обеспечение и следить за подключениями к... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:30:00+03:00
2026-02-27T13:30:00+03:00
технологии, игорь мишин, авто, общество
Технологии, Игорь Мишин, Авто, Общество
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз

Мишин: чтобы защитить машину от угроз, нужно обновлять программное обеспечение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Движение транспорта во время снегопада в Москве
Движение транспорта во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Движение транспорта во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автомобиль стал "компьютером на колесах", чтобы не дать взломать его хакерам, стоит регулярно обновлять программное обеспечение и следить за подключениями к общедоступным сетям Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин
"Автомобиль стал "компьютером на колесах". Электронные блоки управления объединяют данные с датчиков, обрабатывают информацию и направляют команды для взаимодействия всех систем: от двигателя, трансмиссии, систем безопасности до мультимедиа и климат-контроля. В зависимости от марки количество ECU (электронные блоки управления - ред.) начинается от 20-30 блоков и может насчитывать 130-150 штук в одной машине. Поэтому вопросы кибербезопасности важны для автовладельцев", - рассказал эксперт "Автонет" НТИ.
Аккумуляторы - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Эксперт рассказал, как защитить автомобильный аккумулятор от морозов
23 января, 03:11
Мультимедиа, автопилот, камеры и датчики, система безопасности быстро принимают и обрабатывают большой объем информации в реальном времени, отметил Мишин.
"В беспилотных авто такой объем информации еще больше. Для защиты от нежелательного доступа, регулярно обновляйте ПО. Уведомления о наличии обновления связаны не только с новыми функциями. Часто они устраняют уязвимости в безопасности, выявленные разработчиками", - пояснил он.
Кроме того, необходимо контролировать подключения, осторожно подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi и неизвестным Bluetooth-соединениям, добавил эксперт НТИ.
"Автомобили собирают столько информации, что большинство водителей даже не представляет себе. Это локация, контакты, журнал звонков и даже домашние адреса, сохраненные в "избранном". Проверяйте регулярно настройки и очищайте сохраненную информацию. Не забывайте, что через Wi-Fi и Bluetooth автомобиль передает сигналы. Если машина автоматически подключается к ним, отключите такую настройку", - завершил Мишин.
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Lada стала самой массовой маркой автомобилей в России
25 февраля, 17:11
 
Заголовок открываемого материала