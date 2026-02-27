БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Если Великобритания и Франция передадут Киеву ядерное оружие, это может обернуться катастрофой для всего мира, а подобные планы отражают состояние Европы, которая обезумела от неспособности "сокрушить" Россию, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт и специалист по стратегическим вопросам Акрам Сариви.

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

"Если Киеву будет передано подобное оружие или грязная бомба, мы можем оказаться перед лицом реальной катастрофы, которая затронет весь мир", - сказал Сариви.

По словам эксперта, всякий раз, когда решение конфликта на Украине кажется близким, европейцы саботируют переговоры, поскольку чувствуют себя исключенными из возможных соглашений, ощущают свою второстепенную и маргинальную роль, а также руководствуются исторической неприязнью к России.

"Провал ставки на крах и сокрушительное поражение России, в противовес ее стойкости и реальному изменению баланса сил, вверг европейцев в состояние безумия", - добавил собеседник агентства.