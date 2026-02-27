Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ekspert-2077092716.html
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 27.02.2026
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Если Великобритания и Франция передадут Киеву ядерное оружие, это может обернуться катастрофой для всего мира, а подобные планы отражают состояние Европы,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:26:00+03:00
2026-02-27T11:26:00+03:00
в мире
киев
россия
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076067680_0:0:2470:1389_1920x0_80_0_0_a6e13aa7a5007ea3a7a39513501fb2ae.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2076914936.html
https://ria.ru/20260227/ssha-2077038835.html
киев
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076066824_0:0:2085:1563_1920x0_80_0_0_d4de423ffe801879628a152f7b38f147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Киев, Россия, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Военный эксперт рассказал о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Сариви: передача Киеву ядерного оружия грозит катастрофой для всего мира

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 27 фев - РИА Новости. Если Великобритания и Франция передадут Киеву ядерное оружие, это может обернуться катастрофой для всего мира, а подобные планы отражают состояние Европы, которая обезумела от неспособности "сокрушить" Россию, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт и специалист по стратегическим вопросам Акрам Сариви.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
Вчера, 08:00
"Если Киеву будет передано подобное оружие или грязная бомба, мы можем оказаться перед лицом реальной катастрофы, которая затронет весь мир", - сказал Сариви.
По словам эксперта, всякий раз, когда решение конфликта на Украине кажется близким, европейцы саботируют переговоры, поскольку чувствуют себя исключенными из возможных соглашений, ощущают свою второстепенную и маргинальную роль, а также руководствуются исторической неприязнью к России.
"Провал ставки на крах и сокрушительное поражение России, в противовес ее стойкости и реальному изменению баланса сил, вверг европейцев в состояние безумия", - добавил собеседник агентства.
Сариви напомнил, что предоставление Киеву такого вида вооружений является нарушением всех красных линий, международных законов и ДНЯО, под которым стоят, в том числе, подписи Франции и Великобритании.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
США готовят семинар под землей в центре Киева
Вчера, 05:15
 
В миреКиевРоссияВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала