США не поддержат Британию и Францию в передаче Киеву ЯО, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Лондон и Париж в случае передачи ядерного оружия Украине будут рассчитывать на поддержку США, но Вашингтон оставит их на произвол судьбы, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.