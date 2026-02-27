США не поддержат Британию и Францию в передаче Киеву ЯО, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Лондон и Париж в случае передачи ядерного оружия Украине будут рассчитывать на поддержку США, но Вашингтон оставит их на произвол судьбы, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Я считаю, что в этом сценарии допущена ошибка в расчетах. Среди этих расчетов, которые я считаю ошибочными, - предположения в Лондоне и Париже о том, что, если ситуация, подобная той, которую я описываю, - открытое применение ядерного оружия - действительно произойдет, Соединенные Штаты вмешаются и будут на стороне Франции и Великобритании против России. И я не уверен, что так и случится. Скорее, наоборот, США могут просто умыть руки и оставить Париж и Лондон одних", - сказал Ламеса.