12:30 27.02.2026
Экс-глава округа Кубани подал встречный иск по делу об изъятии имущества
Экс-глава округа Кубани подал встречный иск по делу об изъятии имущества

КРАСНОДАР, 26 фев – РИА Новости. Экс-глава Приморско-Ахтарского округа Кубани Максим Бондаренко подал встречный иск по делу об изъятии в доход РФ имущества рыночной стоимостью свыше 250 миллионов рублей по иску прокуратуры Краснодарского края, следует из материалов картотеки Приморско-Ахтарского районного суда.
"Подача встречного иска (статья 137 ГПК РФ) с подготовкой рассмотрения дела с начала", - говорится в материалах судебного делопроизводства.
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября 2025, 13:55
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября 2025, 13:55
 
