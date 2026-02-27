https://ria.ru/20260227/ekonomika-2077217971.html
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак - РИА Новости, 27.02.2026
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак
Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 27.02.2026
россия
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак
Новак: запасов нефти в России хватит на 62 года
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас по запасам хватает нефти на 62 года, но это не означает, что через 62 года нефть закончится", - сказал Новак
, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Новак объяснил, что каждый год за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы "черного золота".
"Основная задача, чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть", - заключил он.