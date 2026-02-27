Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас по запасам хватает нефти на 62 года, но это не означает, что через 62 года нефть закончится", - сказал Новак , выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".

Новак объяснил, что каждый год за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы "черного золота".