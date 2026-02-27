Рейтинг@Mail.ru
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ekonomika-2077217971.html
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак - РИА Новости, 27.02.2026
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак
Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:49:00+03:00
2026-02-27T16:49:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
https://ria.ru/20260227/evrostat-2077186391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Запасов нефти в России хватит на 62 года, заявил Новак

Новак: запасов нефти в России хватит на 62 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запасов нефти в России при текущей добыче хватает на 62 года, но это не значит, что через это время "черное золото" закончится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас по запасам хватает нефти на 62 года, но это не означает, что через 62 года нефть закончится", - сказал Новак, выступая на открытой встрече в образовательном центре "Сириус".
Новак объяснил, что каждый год за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся дополнительные объемы "черного золота".
"Основная задача, чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть", - заключил он.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Названа страна, сильнее всех пострадавшая из-за отказа от российской нефти
Вчера, 15:15
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала