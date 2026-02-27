© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Два участка в районе Ивановское на востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Столица продолжает вести системную работу по обновлению жилого фонда и повышению качества городской среды, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий. Один из таких проектов планируется реализовать на востоке столицы в районе Ивановское, где проведут редевелопмент двух участков общей площадью 1,51 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что на одном из участков возведут новостройку на 29,2 тысячи квадратных метров для реновации. На первом этаже обустроят объекты торгово-бытового обслуживания. Благодаря этому получится создать свыше 30 рабочих мест для жителей.