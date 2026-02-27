Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/efimov-2077002589.html
Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ
Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ - РИА Новости, 27.02.2026
Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ
Два участка в районе Ивановское на востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:10:00+03:00
2026-02-27T09:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20260226/efimov-2076762593.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское по КРТ

Ефимов: два участка реорганизуют в районе Ивановское Москвы по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Два участка в районе Ивановское на востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица продолжает вести системную работу по обновлению жилого фонда и повышению качества городской среды, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий. Один из таких проектов планируется реализовать на востоке столицы в районе Ивановское, где проведут редевелопмент двух участков общей площадью 1,51 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что на одном из участков возведут новостройку на 29,2 тысячи квадратных метров для реновации. На первом этаже обустроят объекты торгово-бытового обслуживания. Благодаря этому получится создать свыше 30 рабочих мест для жителей.
Кроме того, на участке 0,7 гектара на улице Сталеваров планируется благоустроить территорию, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ефимов: около 5,6 тысячи человек получили квартиры по реновации в СЗАО
26 февраля, 09:28
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала