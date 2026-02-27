Рейтинг@Mail.ru
Защита арестованного топ-менеджера "Газпром нефти" обжалует решение суда
18:01 27.02.2026
Защита арестованного топ-менеджера "Газпром нефти" обжалует решение суда
Защита арестованного топ-менеджера "Газпром нефти" обжалует решение суда

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Защита арестованного заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова обжалует решение Басманного суда, заявил РИА Новости адвокат Юрий Ширинян.
"Будем обжаловать решение суда", - заявил собеседник агентства.
