Заместителя председателя правления "Газпром нефти" Джалябова задержали
Правоохранители проводят следственные действия с заместителем председателя правления "Газпром нефти" Антоном Джалябовым, он задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:19:00+03:00
происшествия
газпром
Новости
ru-RU
происшествия, газпром
Заместителя председателя правления "Газпром нефти" Джалябова задержали
