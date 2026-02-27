https://ria.ru/20260227/dubovoe-2077314680.html
В Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ на автомобиль
В Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 27.02.2026
В Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ на автомобиль
Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в поселке Дубовое Белгородской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
В Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ на автомобиль
В поселке Дубовое Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ