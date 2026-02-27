В Белгородской области мужчина пострадал после атаки ВСУ на автомобиль

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.