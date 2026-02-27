В Краснодаре машина скорой помощи попала в ДТП

https://ria.ru/20260227/dtp-2077182763.html
Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, четыре человека пострадали, в том числе несовершеннолетние, сообщили в УМВД России по городу. РИА Новости, 27.02.2026
КРАСНОДАР, 27 фев – РИА Новости. Скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре, четыре человека пострадали, в том числе несовершеннолетние, сообщили в УМВД России по городу.
По данным управления ведомства, 43-летний мужчина, управляя автомобилем Haval, не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи под управлением мужчины 1960 года рождения. После столкновения последний выехал на тротуар и наехал на опору линии электропередач.
"В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, её водитель и пациент (женщина), которого они перевозили… В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили
в краснодарском УМВД.
В ведомстве подчеркнули, что специализированный автомобиль двигался на красный сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами.