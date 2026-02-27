https://ria.ru/20260227/dtp-2077153608.html
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до восьми
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до восьми - РИА Новости, 27.02.2026
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до восьми
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье возросло до 8, один из них находится в тяжелом состоянии – минздрав региона РИА Новости РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:14:00+03:00
2026-02-27T14:14:00+03:00
2026-02-27T14:21:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077156250_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_3ab40baf81ebb286a48ef0835add4ab5.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077156250_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_68d09d8b80e2f401fc6e099528965f57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до восьми
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье возросло до восьми