21:16 27.02.2026 (обновлено: 21:26 27.02.2026)
Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти, сообщили СМИ
Украина до приостановки поставок в январе использовала нефтепровод "Дружба" для прокачки своей нефти, передает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
словакия
украина
венгрия
роберт фицо
евросоюз
нефтепровод "дружба"
в мире, словакия, украина, венгрия, роберт фицо, евросоюз, нефтепровод "дружба"
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Роберт Фицо, Евросоюз, Нефтепровод "Дружба"
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина до приостановки поставок в январе использовала нефтепровод "Дружба" для прокачки своей нефти, передает Reuters со ссылкой на источники.
"По трубопроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской нефти. <…> Украина ежемесячно закачивала в нефтепровод "Дружба" около 40 тысяч тонн нефти", — говорится в материале.
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Вчера, 18:26
По данным издания, приостановка поставок лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для сокращения дефицита бюджета.
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"
Вчера, 20:33
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы"
Вчера, 14:30
 
В миреСловакияУкраинаВенгрияРоберт ФицоЕвросоюзНефтепровод "Дружба"
 
 
