Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для выяснения его реального состояния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб", — написал он в Facebook*.
Ранее в пятницу Фицо обвинил Зеленского во лжи о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе". По его словам, предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.
Вслед за ним в сокрытии информации главу киевского режима обвинил венгерский премьер Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что технических причин для остановки транзита нет.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.