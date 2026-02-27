Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы" - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 27.02.2026 (обновлено: 20:53 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077281122.html
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы" - РИА Новости, 27.02.2026
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"
Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для выяснения его реального состояния, заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:33:00+03:00
2026-02-27T20:53:00+03:00
в мире
словакия
украина
роберт фицо
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2077019342.html
https://ria.ru/20260227/fitso-2077123558.html
словакия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - написал он в X. Фицо ранее сказал, что нефтепровод в рабочем состоянии, и заявил, что Киев может намеренно его повредить.
2026-02-27T20:33
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:0:1959:1469_1920x0_80_0_0_d26b4bc59079b917a3b0e98f746693fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, роберт фицо, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, венгрия, энергетика, нефть
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Венгрия, Энергетика, Нефть
Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"

Фицо: Зеленский отклонил предложение об инспекции на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для выяснения его реального состояния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб", — написал он в Facebook*.
Ранее в пятницу Фицо обвинил Зеленского во лжи о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе". По его словам, предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.
Вслед за ним в сокрытии информации главу киевского режима обвинил венгерский премьер Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что технических причин для остановки транзита нет.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
Вчера, 12:57
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзВенгрияЭнергетикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала