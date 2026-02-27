Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение об инспекции "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе "Дружба" для выяснения его реального состояния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.