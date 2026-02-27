Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
15:37 27.02.2026 (обновлено: 19:51 27.02.2026)
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - написал он в X. Фицо ранее сказал, что нефтепровод в рабочем состоянии, и заявил, что Киев может намеренно его повредить.
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"

Фицо уличил Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"

© Getty Images / Andreas RentzРабочий на объекте трубопровода "Дружба" в Германии
Рабочий на объекте трубопровода Дружба в Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Getty Images / Andreas Rentz
Рабочий на объекте трубопровода "Дружба" в Германии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба", которую предлагаемые альтернативы только подтверждают.
"Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда "Броды" могут быть повреждены" — сказал он на пресс-конференции.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
 
