https://ria.ru/20260227/druzhba-2077194637.html
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы" - РИА Новости, 27.02.2026
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба", которую предлагаемые альтернативы только... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:37:00+03:00
2026-02-27T15:37:00+03:00
2026-02-27T19:51:00+03:00
в мире
словакия
украина
одесса
роберт фицо
евросоюз
венгрия
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201378_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_8a171efb171a1e12d41894f4a73e8472.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2077019342.html
словакия
украина
одесса
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41d94d1c945dfc07f2a175604d76a3ef.jpg
Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - написал он в X.
Фицо ранее сказал, что нефтепровод в рабочем состоянии, и заявил, что Киев может намеренно его повредить.
2026-02-27T15:37
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, одесса, роберт фицо, евросоюз, венгрия, энергетика, нефть, нефтепровод "дружба"
В мире, Словакия, Украина, Одесса, Роберт Фицо, Евросоюз, Венгрия, Энергетика, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
Фицо уличил Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода "Дружба"
БРАТИСЛАВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи о повреждении трубопровода "Дружба", которую предлагаемые альтернативы только подтверждают.
"Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда "Броды" могут быть повреждены" — сказал он на пресс-конференции.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины
в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию
— в направлении Польши
и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС
и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.