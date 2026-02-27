https://ria.ru/20260227/drony-2077271409.html
В Брянской области при атаке дронов поврежден автомобиль
В Брянской области при атаке дронов поврежден автомобиль - РИА Новости, 27.02.2026
В Брянской области при атаке дронов поврежден автомобиль
Гражданский автомобиль поврежден в селе Кистер Погарского района Брянской области в результате атаки ВСУ, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
погарский район
брянская область
В Брянской области при атаке дронов поврежден автомобиль
В Брянской области при атаке дронов поврежден автомобиль, пострадавших нет