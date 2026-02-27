https://ria.ru/20260227/dron-2077280457.html
ПВО сбила 29 украинских дронов
ПВО сбила 29 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО с 17.00 до 20.00 мск в пятницу сбили 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2026
ПВО сбила 29 украинских дронов
