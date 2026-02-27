https://ria.ru/20260227/dom-2077310090.html
В Москве два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме
Два человека пострадали в результате взрыва на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного административного округа столицы. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:57:00+03:00
На юго-западе Москвы два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме