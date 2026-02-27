Рейтинг@Mail.ru
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dom-2077035294.html
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:57:00+03:00
2026-02-27T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ

Гладкову предложили купить дом жительницы Белгородской области в зоне атак ВСУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти необходимо искать решение.
Гладков сообщил в Telegram-канале, что увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнении оперативной обстановки в Грайвороне из-за атак украинских беспилотников и во время рабочей поездки в Грайворонский округ заехал к женщине.
"Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях - невозможно. Конечно, надо искать решение", - написал губернатор.
Комментируя поездку в Грайворонский округ Гладков отметил, что обсудил с представителями силовых структур, Минобороны и местных властей меры защиты жителей от беспилотников ВСУ.
"Это касается установки оборудования и действий для противодействия дронам на оптоволокне, усиления огневого воздействия, общего взаимодействия и доработки качества связи между боевыми подразделениями", - добавил он.
