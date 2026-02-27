Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти необходимо искать решение.

Гладков сообщил в Telegram-канале, что увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнении оперативной обстановки в Грайвороне из-за атак украинских беспилотников и во время рабочей поездки в Грайворонский округ заехал к женщине.

"Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях - невозможно. Конечно, надо искать решение", - написал губернатор.

Комментируя поездку в Грайворонский округ Гладков отметил, что обсудил с представителями силовых структур, Минобороны и местных властей меры защиты жителей от беспилотников ВСУ