Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона...
2026-02-27T03:57:00+03:00
2026-02-27T03:57:00+03:00
2026-02-27T03:57:00+03:00
белгородская область
грайворон
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
Гладкову предложили купить дом жительницы Белгородской области в зоне атак ВСУ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти необходимо искать решение.
Гладков
сообщил в Telegram-канале, что увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнении оперативной обстановки в Грайвороне
из-за атак украинских беспилотников и во время рабочей поездки в Грайворонский округ заехал к женщине.
"Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях - невозможно. Конечно, надо искать решение", - написал губернатор.
Комментируя поездку в Грайворонский округ Гладков отметил, что обсудил с представителями силовых структур, Минобороны и местных властей меры защиты жителей от беспилотников ВСУ
.
"Это касается установки оборудования и действий для противодействия дронам на оптоволокне, усиления огневого воздействия, общего взаимодействия и доработки качества связи между боевыми подразделениями", - добавил он.