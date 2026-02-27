Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде

КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Погибший в результате атаки ВСУ по курскому Беловскому району доброволец "БАРС-Курск" посмертно будет представлен к госнаграде за проявленное мужество и героизм, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.