Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде

КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Погибший в результате атаки ВСУ по курскому Беловскому району доброволец "БАРС-Курск" посмертно будет представлен к госнаграде за проявленное мужество и героизм, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Погибший сегодня при исполнении воинского долга доброволец бригады "БАРС-Курск" Иван Дрёмов (позывной "Камыш") посмертно будет представлен к государственной награде за проявленное мужество и героизм", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что погибшему было всего 27 лет.
"Уроженец Беловского района, механизатор по профессии. В трудный для Родины час вступил в ряды "БАРС-Курск". Служил пулемётчиком. Он погиб как герой, защищая свой родной Беловский район. От имени всех курян приношу искренние соболезнования родным и близким Ивана. Мы никогда его не забудем! Вечная память и слава нашим героям! Быть воином — значит жить вечно!" - отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18