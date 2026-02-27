Рейтинг@Mail.ru
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 27.02.2026
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде - РИА Новости, 27.02.2026
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде
Погибший в результате атаки ВСУ по курскому Беловскому району доброволец "БАРС-Курск" посмертно будет представлен к госнаграде за проявленное мужество и... РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
беловский район
курская область
беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Добровольца "БАРС-Курск", погибшего при атаке ВСУ, представят к госнаграде

Погибшего при атаке ВСУ добровольца "БАРС-Курск" посмертно наградят

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramДоброволец бригады "БАРС-Курск" Иван Дрёмов
Доброволец бригады БАРС-Курск Иван Дрёмов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Доброволец бригады "БАРС-Курск" Иван Дрёмов
КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Погибший в результате атаки ВСУ по курскому Беловскому району доброволец "БАРС-Курск" посмертно будет представлен к госнаграде за проявленное мужество и героизм, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Погибший сегодня при исполнении воинского долга доброволец бригады "БАРС-Курск" Иван Дрёмов (позывной "Камыш") посмертно будет представлен к государственной награде за проявленное мужество и героизм", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что погибшему было всего 27 лет.
"Уроженец Беловского района, механизатор по профессии. В трудный для Родины час вступил в ряды "БАРС-Курск". Служил пулемётчиком. Он погиб как герой, защищая свой родной Беловский район. От имени всех курян приношу искренние соболезнования родным и близким Ивана. Мы никогда его не забудем! Вечная память и слава нашим героям! Быть воином — значит жить вечно!" - отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
