Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dnr-2077293575.html
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки украинских БПЛА жительнице Мариуполя, сообщили в Штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:08:00+03:00
2026-02-27T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076795742.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА

Жительнице Мариуполя вынесли штраф за публикацию последствий атаки БПЛА

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки украинских БПЛА жительнице Мариуполя, сообщили в Штабе обороны ДНР.
"Жительница Мариуполя привлечена к админ. ответственности за распространение видео прилётов БПЛА. В ночь на 27 февраля Виктория Катрич сняла и отправила в районный телеграм-чат видео с ударами украинских беспилотников. Спустя несколько часов ее видео опубликовал вражеский тг-канал, используемый для корректировки ударов по территории Республики", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно указу главы ДНР №39 от 29.01.2026 Катрич будет назначен штраф в размере 6000 рублей. С момента издания указа такой штраф был выписан впервые.
"Проснулась ночью от звуков взрывов, взяла телефон и по привычке начала снимать. Потом поделилась в чате. А утром неожиданно ко мне приехали оперативники ФСБ и объяснили мне, что моим видео пользовались украинские ресурсы", – поделилась жительница Мариуполя.
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
26 февраля, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала