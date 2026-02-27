https://ria.ru/20260227/dnr-2077293575.html
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки украинских БПЛА жительнице Мариуполя, сообщили в Штабе обороны ДНР.
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
Жительнице Мариуполя вынесли штраф за публикацию последствий атаки БПЛА
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки украинских БПЛА жительнице Мариуполя, сообщили в Штабе обороны ДНР.
"Жительница Мариуполя привлечена к админ. ответственности за распространение видео прилётов БПЛА. В ночь на 27 февраля Виктория Катрич сняла и отправила в районный телеграм-чат видео с ударами украинских беспилотников. Спустя несколько часов ее видео опубликовал вражеский тг-канал, используемый для корректировки ударов по территории Республики", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно указу главы ДНР №39 от 29.01.2026 Катрич будет назначен штраф в размере 6000 рублей. С момента издания указа такой штраф был выписан впервые.
"Проснулась ночью от звуков взрывов, взяла телефон и по привычке начала снимать. Потом поделилась в чате. А утром неожиданно ко мне приехали оперативники ФСБ и объяснили мне, что моим видео пользовались украинские ресурсы", – поделилась жительница Мариуполя.