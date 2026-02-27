В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА

ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В ДНР вынесли первый штраф за публикацию последствий атаки украинских БПЛА жительнице Мариуполя, сообщили в Штабе обороны ДНР.

"Жительница Мариуполя привлечена к админ. ответственности за распространение видео прилётов БПЛА. В ночь на 27 февраля Виктория Катрич сняла и отправила в районный телеграм-чат видео с ударами украинских беспилотников. Спустя несколько часов ее видео опубликовал вражеский тг-канал, используемый для корректировки ударов по территории Республики", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно указу главы ДНР №39 от 29.01.2026 Катрич будет назначен штраф в размере 6000 рублей. С момента издания указа такой штраф был выписан впервые.