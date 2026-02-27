Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
13:45 27.02.2026 (обновлено: 22:03 27.02.2026)
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, где провел переговоры с американской стороной
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, где провел переговоры с американской стороной
ЖЕНЕВА, 27 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза пытались помешать пролету борта со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после переговоров в Женеве, рассказал РИА Новости диписточник.
"Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возвращением через Германию и Финляндию", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, это связано с документами экипажа и с тем, что этот самолет еще не появлялся в Европе. При этом Берн, напротив, оказал содействие и выделил второго пилота, швейцарца, для пролета борта над территорией ЕС.
Накануне Дмитриев посетил Женеву, где, как сообщалось, провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. От комментариев по итогам мероприятия он отказался.
В этот же день американцы встретились с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также провели консультации с иранской делегацией по вопросу ядерной сделки.
