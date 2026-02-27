https://ria.ru/20260227/dmitriev-2077139416.html
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы - РИА Новости, 27.02.2026
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
Страны Евросоюза пытались помешать пролету борта со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым после переговоров в Женеве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:45:00+03:00
2026-02-27T13:45:00+03:00
2026-02-27T22:03:00+03:00
в мире
женева (город)
кирилл дмитриев
стив уиткофф
германия
россия
джаред кушнер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077107173_0:4:980:555_1920x0_80_0_0_45cf2c4036e1a261855e44a66ec9f5d4.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077124125.html
https://ria.ru/20260226/dmitriev-2076889164.html
женева (город)
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077107173_0:0:868:650_1920x0_80_0_0_606ba6c3ea8e68d6ca45d9c1649e0dd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), кирилл дмитриев, стив уиткофф, германия, россия, джаред кушнер, евросоюз, дональд трамп
В мире, Женева (город), Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Германия, Россия, Джаред Кушнер, Евросоюз, Дональд Трамп
Источник: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы
РИА Новости: страны ЕС пытались помешать пролету борта Дмитриева из Женевы