Рейтинг@Mail.ru
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/diversiya-2077086512.html
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора - РИА Новости, 27.02.2026
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора
Житель Воронежа, осужденный за диверсию на железнодорожных путях, сообщил, что так не и получил оплату от куратора, следует из видео, опубликованного ФСБ. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:13:00+03:00
2026-02-27T11:13:00+03:00
происшествия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c159fde6de372367ce203e99ea5c72.jpg
https://ria.ru/20260224/gosizmena-2076296507.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос жителей Воронежа, осужденных за диверсию на ж/д
Воронежский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет за диверсию на железной дороге по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Один из осужденных жителей Воронежа за диверсию на ж/д сообщил, что так не и получил оплату от куратора - видео ФСБ.
2026-02-27T11:13
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_229:0:1669:1080_1920x0_80_0_0_c900419bebae9d492646f0749afb6894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежский областной суд
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора

Осужденный за диверсию на ж/д путях в Воронеже не получил оплату от куратора

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Житель Воронежа, осужденный за диверсию на железнодорожных путях, сообщил, что так не и получил оплату от куратора, следует из видео, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что Воронежский областной суд назначил сроки до 12 лет троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии на железной дороге, совершенной по указке украинских спецслужб.
"Денежные средства в настоящий момент пока что так и не поступили", - сказал задержанный на видео.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Приморье задержали подозреваемого в госизмене
24 февраля, 02:54
 
ПроисшествияВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воронежский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала