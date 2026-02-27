https://ria.ru/20260227/diversiya-2077086512.html
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора - РИА Новости, 27.02.2026
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора
Житель Воронежа, осужденный за диверсию на железнодорожных путях, сообщил, что так не и получил оплату от куратора, следует из видео, опубликованного ФСБ. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:13:00+03:00
2026-02-27T11:13:00+03:00
2026-02-27T11:13:00+03:00
происшествия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c159fde6de372367ce203e99ea5c72.jpg
https://ria.ru/20260224/gosizmena-2076296507.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_229:0:1669:1080_1920x0_80_0_0_c900419bebae9d492646f0749afb6894.jpg
Допрос жителей Воронежа, осужденных за диверсию на ж/д
Воронежский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет за диверсию на железной дороге по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Один из осужденных жителей Воронежа за диверсию на ж/д сообщил, что так не и получил оплату от куратора - видео ФСБ.
2026-02-27T11:13
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежский областной суд
Житель Воронежа, осужденный за диверсию, не получил оплату от куратора
Осужденный за диверсию на ж/д путях в Воронеже не получил оплату от куратора