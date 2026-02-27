Рейтинг@Mail.ru
13:05 27.02.2026
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах
Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 27.02.2026
киев, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), голубой поток, турецкий поток
Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Голубой поток, Турецкий поток
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о поступивших данных о возможной подготовке диверсий на этих двух трубопроводах.
"Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о данных о подготовке возможных диверсий на "Турецком потоке" и "Голубом потоке".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
КиевРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Голубой потокТурецкий поток
 
 
