https://ria.ru/20260227/diversii-2077125463.html
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах - РИА Новости, 27.02.2026
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах
Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:05:00+03:00
2026-02-27T13:05:00+03:00
2026-02-27T14:07:00+03:00
киев
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
голубой поток
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260227/turtsiya-2077126631.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), голубой поток, турецкий поток
Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Голубой поток, Турецкий поток
Песков заявил о попытках Киева подготовить диверсии на газопроводах
Песков: фиксируются попытки Киева подготовить диверсии на газопроводах