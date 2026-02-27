Рейтинг@Mail.ru
00:34 27.02.2026
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО
общество, россия
Общество, Россия
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, говорится в проекте приказа ведомства.
"(Диспансеризация проводится - ред.) медицинской организацией после получения информации о прибытии ветеранов боевых действий … в субъект Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий не подлежит диспансеризации в текущем календарном году, перечень приемов медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств определяется предшествующим годом прохождения диспансеризации", - говорится в документе, опубликованном на сайте нормативных правовых актов.
Так, рекомендуется провести у медицинского психолога консультацию ветерана боевых действий в день первого этапа диспансеризации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Госдуме предложили дать участникам СВО выходной день для диспансеризации
20 февраля, 01:11
 
