https://ria.ru/20260227/dispantserizatsiya-2077024432.html
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО
Министерство здравоохранения России предложило расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:34:00+03:00
2026-02-27T00:34:00+03:00
2026-02-27T00:34:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075638828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минздрав предложил расширить порядок диспансеризации для ветеранов СВО
Минздрав предложил расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило расширить возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, говорится в проекте приказа ведомства.
"(Диспансеризация проводится - ред.) медицинской организацией после получения информации о прибытии ветеранов боевых действий … в субъект Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий не подлежит диспансеризации в текущем календарном году, перечень приемов медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств определяется предшествующим годом прохождения диспансеризации", - говорится в документе, опубликованном на сайте нормативных правовых актов.
Так, рекомендуется провести у медицинского психолога консультацию ветерана боевых действий в день первого этапа диспансеризации.