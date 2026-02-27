Дипломаты в Таиланде помогали россиянину Марченко, но он исчез

БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники консульского отдела посольства России в Таиланде помогали россиянину Александру Марченко, который явился к ним без денег и документов, связаться с родными и вернуться домой, но он внезапно пропал, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.

Российские волонтеры в Таиланде разыскивают 25-летнего гражданина РФ Александра Марченко, ранее проживавшего на севере страны и пропавшего в Бангкоке в середине февраля, сообщал РИА Новости лидер группы волонтеров в северных провинциях Таиланда и администратор русскоязычного Telegram-канала "Чиангмай, Пай и Север Таиланда" Арсений Камышев.

"Марченко пришел к нам и сказал, что у него нет ни денег, ни документов, даже паспорта, и попросил помочь вернуться на родину. Мы разместили его в хостеле для бюджетных туристов в 200 метрах от посольства, оплатив сначала два дня, и начали готовить для него свидетельство на возвращение (СНВ), с которым гражданин может въехать в Россию без паспорта, связались с его родными", - рассказал агентству дипломат.

Он отметил, что Марченко был явно в неадекватном состоянии, и лучшим вариантом для него было бы возвращение домой в сопровождении кого-нибудь из родственников.

"Родные Александра сообщили нам, что ни у кого из них нет загранпаспортов, и приехать они не могут. Мы продолжали готовить СНВ, так как без этого документа он не мог бы вернуться в Россию, а также потому, что без документов он рисковал быть задержанным и мог оказаться в иммиграционном центре временного содержания", - сказал консул.