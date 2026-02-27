Рейтинг@Mail.ru
17:36 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dialog-2077232164.html
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде

Али: Россия и Пакистан могут помочь предотвратить глобальный конфликт

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, который позволит предотвратить превращение геополитического сдвига в глобальный конфликт, заявил председатель Совета по рассмотрению жалоб Исламабада Сайед Мухаммад Али.
"В условиях углубляющейся анархии международной системы наблюдается рост тревожности на Западе из-за утраты влияния и одновременно неуверенность на Юге. Россия и Пакистан могли бы способствовать интеллектуальному и дипломатическому диалогу, который позволит предотвратить превращение геополитического сдвига в глобальный конфликт", - сказал Сайед Мухаммад Али в ходе медиафорума Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, турбулентность мирового порядка происходит из-за отсутствия глобального лидерства, и Россия может рассматривать это как возможность предложить ответственное, конструктивное лидерство через идеи и практические решения.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана
В миреРоссияПакистанИсламабадВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
