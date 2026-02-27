МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, который позволит предотвратить превращение геополитического сдвига в глобальный конфликт, заявил председатель Совета по рассмотрению жалоб Исламабада Сайед Мухаммад Али.

По его словам, турбулентность мирового порядка происходит из-за отсутствия глобального лидерства, и Россия может рассматривать это как возможность предложить ответственное, конструктивное лидерство через идеи и практические решения.