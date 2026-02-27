https://ria.ru/20260227/dialog-2077232164.html
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде - РИА Новости, 27.02.2026
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, который позволит предотвратить превращение геополитического сдвига в глобальный конфликт, заявил председатель... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:36:00+03:00
2026-02-27T17:36:00+03:00
2026-02-27T17:36:00+03:00
в мире
россия
пакистан
исламабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52ea85665e74be29e3c8a3f90b0ee2d4.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077125313.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c567bf6554f3a63a37fefe1cee7b664a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пакистан, исламабад, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Россия и Пакистан могут способствовать диалогу, заявили в Исламабаде
Али: Россия и Пакистан могут помочь предотвратить глобальный конфликт