Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак

2026-02-27T14:18:00+03:00
2026-02-27T14:18:00+03:00
2026-02-27T15:49:00+03:00
общество
здоровье
2026
Новости
общество, здоровье
Дерматолог Жовтан: филлеры и лазерная эпиляция не могут вызвать рак
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дерматолог Наталия Жовтан назвала мифом предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию.
"Ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации не обладают мутагенным действием. Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер "запечатает" раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф", - сказала дерматолог в беседе с порталом NEWS.ru
.
Они подчеркнула, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление. При этом, по словам врача, организм здорового человека обладает мощнейшими системами репарации ДНК.