Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дерматолог Наталия Жовтан назвала мифом предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию.

Они подчеркнула, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление. При этом, по словам врача, организм здорового человека обладает мощнейшими системами репарации ДНК.