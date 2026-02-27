Рейтинг@Mail.ru
Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 27.02.2026 (обновлено: 15:49 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/dermatolog-2077155146.html
Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак
Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак - РИА Новости, 27.02.2026
Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак
Дерматолог Наталия Жовтан назвала мифом предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:18:00+03:00
2026-02-27T15:49:00+03:00
общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962224299_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_592f427c16dafd616a10976be7d7772c.jpg
https://ria.ru/20260225/son-2076536684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962224299_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0f51549718bc0f7bf02663cf8e1589bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье
Общество, Здоровье
Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак

Дерматолог Жовтан: филлеры и лазерная эпиляция не могут вызвать рак

© iStock.com / Vadim GunkoДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / Vadim Gunko
Девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дерматолог Наталия Жовтан назвала мифом предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию.
"Ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации не обладают мутагенным действием. Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер "запечатает" раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф", - сказала дерматолог в беседе с порталом NEWS.ru.
Они подчеркнула, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление. При этом, по словам врача, организм здорового человека обладает мощнейшими системами репарации ДНК.
Дневной сон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Врач рассказал, можно ли спать днем
25 февраля, 04:23
 
ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала