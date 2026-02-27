Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности", — сказал Нилов

Депутат пояснил, что такая регламентация помогает сохранять стабильность производственного процесса. При этом он напомнил, что праздничный отдых в марте продлится три дня — с 7 по 9 марта, что создает отличные условия для семейного торжества и чествования женщин.