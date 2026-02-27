Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта - РИА Новости, 27.02.2026
02:48 27.02.2026 (обновлено: 10:02 27.02.2026)
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта - РИА Новости, 27.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта
Сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:48:00+03:00
2026-02-27T10:02:00+03:00
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

РИА Новости: рабочий день 6 марта не будет сокращенным

Сотрудница за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сотрудница за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте 2026 года не предусмотрено, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности", — сказал Нилов.
Депутат пояснил, что такая регламентация помогает сохранять стабильность производственного процесса. При этом он напомнил, что праздничный отдых в марте продлится три дня — с 7 по 9 марта, что создает отличные условия для семейного торжества и чествования женщин.
"Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника", — добавил Нилов.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
