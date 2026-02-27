СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва газа в квартире в Подмосковье, в результате которого пострадали двое мужчин и ребенок, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.