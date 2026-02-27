Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 27.02.2026 (обновлено: 16:53 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/delo-2077212560.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье - РИА Новости, 27.02.2026
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва газа в квартире в Подмосковье, в результате которого пострадали двое мужчин и ребенок, сообщили... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:31:00+03:00
2026-02-27T16:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077218479_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_81d2f4eb4e1c970ca4bc4bcc5834f832.jpg
https://ria.ru/20260227/vzryv-2077042194.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077218479_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cad2da618fcd6fef7d5dd83656f59088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире в Подмосковье

СК возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье, при котором пострадал ребенок

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПоследствия взрыва газа в квартире в поселке Икша в Подмосковье
Последствия взрыва газа в квартире в поселке Икша в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Последствия взрыва газа в квартире в поселке Икша в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва газа в квартире в Подмосковье, в результате которого пострадали двое мужчин и ребенок, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
"Двадцать седьмого февраля в экстренные службы поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир в поселке Икша. В результате произошедшего с травмами в больницу госпитализированы двое мужчин и 10-летний ребенок. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты, планируется проведение допросов и назначение судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего.
На месте взрыва газового баллона в кафе в Казахстане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
Вчера, 06:45
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала