14:15 27.02.2026 (обновлено: 14:34 27.02.2026)
В Севастополе возбудили дело из-за бездействия служб после обстрелов
В Севастополе возбудили дело из-за бездействия служб после обстрелов
Уголовное дело по факту халатности заведено в Севастополе из-за бездействия уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил в пятницу... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:15:00+03:00
2026-02-27T14:34:00+03:00
происшествия
севастополь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, севастополь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности заведено в Севастополе из-за бездействия уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил в пятницу СУСК региона.
"Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением группы севастопольцев о бездействии уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ" , - говорится в сообщении.
В комментарии РИА Новости в ведомстве уточнили, что уголовное дело уже заведено по факту халатности (ст. 293 УК РФ).
Отмечается, что в ходе мониторинга медиа выявлено обращение жителей многоквартирного дома по улице Маршала Крылова в Севастополе, где неделю назад в результате ударов ВСУ были выбиты стекла. Однако на сегодняшний день, вопреки поручению губернатора Севастополя, данного на аппаратном совещании, уполномоченные службы не выполнили работы по ликвидации последствий, в связи с чем семьи проживают в холодных квартирах, говорится в сообщении СУСК.
Следователи намерены установить процедуру оказания помощи населению следственным путем, организовать прием пострадавших, во взаимодействии с правительством города Севастополя изучить доводы граждан и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц, ответственных за координацию действий и оказание оперативной помощи населению, говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияСевастопольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
