В Севастополе возбудили дело из-за бездействия служб после обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности заведено в Севастополе из-за бездействия уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил в пятницу СУСК региона.
В комментарии РИА Новости в ведомстве уточнили, что уголовное дело уже заведено по факту халатности (ст. 293 УК РФ).
Отмечается, что в ходе мониторинга медиа выявлено обращение жителей многоквартирного дома по улице Маршала Крылова в Севастополе, где неделю назад в результате ударов ВСУ были выбиты стекла. Однако на сегодняшний день, вопреки поручению губернатора Севастополя, данного на аппаратном совещании, уполномоченные службы не выполнили работы по ликвидации последствий, в связи с чем семьи проживают в холодных квартирах, говорится в сообщении СУСК.
Следователи намерены установить процедуру оказания помощи населению следственным путем, организовать прием пострадавших, во взаимодействии с правительством города Севастополя изучить доводы граждан и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц, ответственных за координацию действий и оказание оперативной помощи населению, говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18