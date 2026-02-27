В Севастополе возбудили дело из-за бездействия служб после обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности заведено в Севастополе из-за бездействия уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил в пятницу СУСК региона.

Следователи намерены установить процедуру оказания помощи населению следственным путем, организовать прием пострадавших, во взаимодействии с правительством города Севастополя изучить доводы граждан и дать оценку действиям уполномоченных служб и должностных лиц, ответственных за координацию действий и оказание оперативной помощи населению, говорится в сообщении.