В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Осужденного задержали сразу же при выходе из колонии в Екатеринбурге, на него завели уголовное дело о вербовке в террористическую деятельность, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления ФСИН по Свердловской области.

Он отметил, что основанием для задержания послужило постановление о возбуждении уголовного дела по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в террористическую деятельность. Постановление было выдано региональным УФСБ за четыре дня до освобождения фигуранта.