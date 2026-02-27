Рейтинг@Mail.ru
11:00 27.02.2026 (обновлено: 11:22 27.02.2026)
В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из колонии
В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из колонии

Человек в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Осужденного задержали сразу же при выходе из колонии в Екатеринбурге, на него завели уголовное дело о вербовке в террористическую деятельность, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления ФСИН по Свердловской области.
"Осужденный, освободившийся из ИК-10 в Екатеринбурге, был задержан сразу же после выхода на свободу", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что основанием для задержания послужило постановление о возбуждении уголовного дела по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в террористическую деятельность. Постановление было выдано региональным УФСБ за четыре дня до освобождения фигуранта.
Ранее мужчина был осужден на восемь лет колонии по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, уточнили в главке ФСИН.
