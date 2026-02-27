https://ria.ru/20260227/delo-2077041081.html
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заключили под стражу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Стражу избрали на два месяца, статья 159 УК РФ
(мошенничество)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что УФСБ сопровождает расследование.
Как позже уточнили РИА Новости в суде, Ермолаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 суток, то есть до 8 апреля, с содержанием в СИЗО-1.