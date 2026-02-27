Рейтинг@Mail.ru
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.02.2026
06:20 27.02.2026 (обновлено: 07:32 27.02.2026)
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.02.2026
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заключили под стражу по делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2026
россия
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Экс-управляющего директора ВМТП арестовали по делу о мошенничестве

Экс-управляющего директора ВМТП Ермолаева арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заключили под стражу по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Стражу избрали на два месяца, статья 159 УК РФ (мошенничество)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что УФСБ сопровождает расследование.
Как позже уточнили РИА Новости в суде, Ермолаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 суток, то есть до 8 апреля, с содержанием в СИЗО-1.
