Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него - РИА Новости, 27.02.2026
01:55 27.02.2026 (обновлено: 11:34 27.02.2026)
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него - РИА Новости, 27.02.2026
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него
Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследование, заявляя о допущенных нарушениях, говорится в документе,... РИА Новости, 27.02.2026
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него

РИА Новости: Мадуро потребовал у суда США закрыть дело против него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследование, заявляя о допущенных нарушениях, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него", — говорится в жалобе.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Мадуро
Вчера, 01:05
Президент Венесуэлы в своем ходатайстве заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав. Защита венесуэльского лидера также настаивает, что в ходе уголовного преследования были нарушены его права.
В жалобе содержится требование обеспечить Мадуро справедливое разбирательство в США, сейчас Каракасу не дают оплатить его защиту в суде.
"Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", — подчеркивается в документе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
23 февраля, 21:43

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Не самая разумная трата денег". Американцы удивились цене захвата Мадуро
22 февраля, 08:00
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Выход Америки из послевоенного миропорядка и новый баланс сил
20 февраля, 08:00
 
