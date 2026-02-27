Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследование, заявляя о допущенных нарушениях, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

« "Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него", — говорится в жалобе.

Президент Венесуэлы в своем ходатайстве заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав. Защита венесуэльского лидера также настаивает, что в ходе уголовного преследования были нарушены его права.

В жалобе содержится требование обеспечить Мадуро справедливое разбирательство в США, сейчас Каракасу не дают оплатить его защиту в суде.

"Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", — подчеркивается в документе.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп , Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.